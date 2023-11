Infortunio Casale, novità sui tempi di recupero: spera di esserci per quella partita

Infortunio Casale, importante novità sui tempi di recupero del centrale: la speranza è quella di esserci per il derby

In casa Lazio c’è grande attenzione per le condizioni di Nicolò Casale dopo l’infortunio all’adduttore rimediato in Champions League contro il Feyenoord.

Nel fine settimana sono previsti gli accertamenti all’adduttore destro per il difensore: il centrale spera ancora per il derby contro la Roma del prossimo 12 novembre. Lo riporta Il Messaggero.