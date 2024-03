Infortunio Alcaraz, il centrocampista della Juve salta la Lazio? Le ultime

Infortunio Alcaraz, il centrocampista della Juve salterà le due gare contro la Lazio tra campionato e coppa: le ultime

Lungo stop per Carlos Alcaraz dopo il problema muscolare accusato in allenamento. L’argentino sarà costretto ai box per circa un mese.

Oltre all’Atalanta domenica, il centrocampista della Juve salterà sicuramente il Genoa e le due partite contro la Lazio (campionato e andata Coppa Italia). Possibile rientro il prossimo 7 aprile contro la Fiorentina. Un’assenza importante per i bianconeri in particolare per quanto riguarda la semifinale di Coppa Italia, obiettivo primario della squadra bianconera di Allegri in questo finale di stagione.