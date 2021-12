Infortunio Acerbi, da valutare le condizioni del difensore

Infortunio Acerbi, il difensore è uscito malconcio dal campo veneto: condizioni da valutare in vista delle prossime gare

Acerbi è uscito malconcio dal Penzo di Venezia. Nel secondo tempo della gara, ha lamentato un fastidio al flessore della coscia sinistra, ma le sue condizioni sono ancora tutte da valutare.

La ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 dicembre, nel frattempo sarà sottoposto a tutti gli esami strumentali necessari per capire l’entità del problema: se dovesse riportare una lesione, sarebbe a rischio per le gare del nuovo anno contro Empoli ed Inter.