Infortunio Acerbi e Hysaj, giocatori da valutare: difesa in emergenza?

Difesa in emergenza? Oggi si valuteranno anche le condizioni di Acerbi ed Hysaj, entrambi alle prese con problemi muscolare

La Lazio rischia di essere in emergenza già nel primo match del nuovo anno. Al rientro dalle vacanze, Sarri dovrà valutare soprattutto le condizioni di Acerbi ed Hysaj, entrambi alle prese con problemi muscolari: il primo si è stirato, l’altro ha riportato un affaticamento.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Leone ha una lesione minima, vuole esserci per l’Empoli ma il mister potrebbe aspettare la gara contro l’Inter per rilanciarlo. Da centrali, quindi, rimarrebbero Patric e Luiz Felipe; mentre come terzini Lazzari e Marusic, più Radu (col primo da separato in casa).