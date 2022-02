ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Acerbi si è recato in Paideia per dei controlli relativi all’infortunio alla coscia: impossibile il recupero per sabato

Francesco Acerbi si è recato questa mattina alla clinica Paideia valutare i progressi del suo infortunio alla coscia che lo tiene ormai lontano dai campi dallo scorso 6 gennaio.

Del tutto impossibile il recupero per la sfida di sabato sera contro la Fiorentina al Franchi: il centrale potrebbe rientrare col Porto in Europa League o col Bologna in campionato. Il calciatore, se riceverà l’ok dei medici, potrebbe svolgere oggi differenziato a Formello.