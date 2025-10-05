Infortuni Lazio, quanto può aiutare la sosta per le Nazionali? Il punto - Lazio News 24

Infortuni Lazio: la sosta delle Nazionali porta buone notizie per Sarri

Il tema “Infortuni Lazio“ resta centrale in casa biancoceleste, soprattutto in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. L’interruzione del calendario di Serie A arriva al momento giusto per la squadra di Maurizio Sarri, che potrà approfittarne per recuperare alcuni giocatori chiave in vista della delicata trasferta contro l’Atalanta, in programma il 19 ottobre.

Tra i recuperi più attesi figura senza dubbio quello di Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese non era fuori per infortunio, ma per squalifica: ha infatti scontato i due turni di stop e sarà nuovamente a disposizione di Sarri contro i nerazzurri. Un ritorno importante in mezzo al campo, vista la sua intensità e capacità di fare filtro.

Sempre sul fronte degli infortuni Lazio, arrivano segnali positivi anche per quanto riguarda Matías Vecino, Adam Marusic e Luca Pellegrini. Tutti e tre dovrebbero tornare abili e arruolabili al termine della sosta. In particolare, Vecino e Marusic hanno già ripreso a lavorare in maniera graduale con il gruppo, mentre Pellegrini sta completando il percorso di recupero fisico dopo alcuni problemi muscolari che lo hanno tenuto ai box.

Tuttavia, non mancano ancora delle note dolenti. Restano infatti indisponibili Fisayo Dele-Bashiru e Samuel Gigot, ma in questo caso non per infortuni: entrambi sono fuori lista e dunque non potranno essere utilizzati, almeno fino alla prossima finestra di mercato.

Il grande punto interrogativo rimane invece Mattia Zaccagni, uscito acciaccato dai recenti impegni e alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore. Gli esami clinici chiariranno nei prossimi giorni l’entità del problema, ma c’è il timore di uno stop prolungato che rischia di pesare sulla manovra offensiva della Lazio.

In definitiva, la pausa per le Nazionali si sta rivelando un’opportunità preziosa per fare il punto sugli infortuni Lazio e tentare di rimettere in piedi una rosa falcidiata da problemi fisici sin dalle prime giornate. Sarri potrà contare su qualche recupero importante, ma dovrà ancora fare i conti con assenze pesanti, soprattutto nel reparto offensivo. La speranza è che il quadro medico migliori ulteriormente nei prossimi giorni, permettendo alla Lazio di riprendere il cammino in campionato con più soluzioni a disposizione.