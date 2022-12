Infortuni Lazio, l’infermeria si svuota: solo un giocatore out

Gli infortuni in casa Lazio sembrano esser stati messi finalmente alle spalle: ecco qual è la situazione in quel di Formello

Gli infortuni in casa Lazio sembrano esser stati messi finalmente alle spalle. Il peggio insomma pare esser stato superato.

Infatti, come sottolineato dal Corriere della Sera, Lazzari, Immobile, Patric e Zaccagni stanno lavorando regolarmente in gruppo. Out c’è soltanto Marcos Antonio. Nulla di preoccupante però per il brasiliano, alle prese con una sindrome influenzale.