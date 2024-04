Infortuni Lazio, buone notizie da Immobile e Romagnoli: il punto sull’infermeria

Infortuni Lazio, buone notizie sul fronte Immobile e Romagnoli: i due ci saranno contro il Genoa. Il punto sull’infermeria

Oggi la Lazio torna al lavoro per preparare la partita contro il Genoa di venerdì pomeriggio. Romagnoli e Immobile possono già tornare a disposizione, erano di lieve entità gli infortuni al polpaccio e al ginocchio. Per Provedel se ne riparlerà a fine aprile-inizio maggio, l’interessamento dell’osso complica il recupero. Così come la lesione del legamento peroneo la guarigione completa di Zaccagni, che vorrebbe esserci a tutti i costi il 23 aprile contro la Juventus: il “miracolo” è lontano al momento.

Da valutare la ricaduta di Luca Pellegrini (caviglia) e il Taty Castellanos: l’argentino ha lasciato prima il campo contro la Salernitana a causa di un affaticamento. Lo riporta Il Messaggero.