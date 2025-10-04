Infortuni Lazio, come sta quel giocatore? Operazione in vista che preoccupa Sarri - Lazio News 24

Infortuni Lazio, si complica la situazione di Rovella: possibile operazione in vista

Gli infortuni in casa Lazio continuano a tenere banco e a preoccupare lo staff tecnico, in particolare Maurizio Sarri. La situazione attuale vede protagonista Nicolò Rovella, uno dei centrocampisti più promettenti della rosa biancoceleste, il cui recupero sta diventando sempre più incerto. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il calciatore ha effettuato un nuovo consulto medico nella giornata di ieri, ma le notizie non sono rassicuranti.

Le terapie conservative adottate finora non stanno dando i risultati sperati e, salvo sorprese, la strada sembra ormai tracciata: Rovella potrebbe essere costretto a sottoporsi a un’operazione chirurgica. Se questa ipotesi venisse confermata, il giocatore sarà costretto a fermarsi per almeno un mese, restando lontano dal campo e non disponibile per Sarri in una fase cruciale della stagione.

Questo nuovo stop va ad aggiungersi alla lunga lista di infortuni che stanno colpendo la Lazio, una vera emergenza che sta mettendo a dura prova la tenuta della squadra sia in campionato che nelle competizioni europee. La gestione degli infortuni è diventata una delle principali criticità in casa biancoceleste, con diversi giocatori fondamentali fermi ai box o rientrati solo di recente in condizioni fisiche non ottimali.

Il caso di Nicolò Rovella è emblematico: arrivato in estate per dare qualità e dinamismo al centrocampo laziale, il giovane ex Juventus ha faticato a trovare continuità proprio a causa di problemi fisici che, fin dall’inizio della stagione, lo hanno tormentato. Gli infortuni Lazio, dunque, non solo stanno riducendo le opzioni a disposizione dell’allenatore, ma rischiano anche di compromettere la crescita e l’integrazione di elementi chiave del progetto tecnico.

Con il calendario che si fa sempre più fitto, la Lazio dovrà affrontare questa emergenza con attenzione e strategia, cercando di gestire al meglio le rotazioni e prevenire ulteriori stop. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti definitivi sul futuro di Rovella, il cui possibile intervento chirurgico rappresenterebbe un altro duro colpo per la squadra capitolina.