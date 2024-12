Infortunati Lazio, due possibili rientri importanti per Baroni: oggi gli esami decisivi

Infortunati Lazio, Baroni potrebbe riavere questi due giocatori in vista del match di Europa League contro l’Ajax

Archiviata la grande vittoria contro il Napoli, giovedì è il turno dell’Europa League e la Lazio volerà in Olanda per la tanto discussa trasferta contro l’Ajax. I biancocelesti dovranno fare a meno del sostegno dei tifosi, ma hanno la possibilità di recuperare due giocatori importanti.

Si tratta di Vecino e Pellegrini, entrambi ai box per problemi muscolari e che oggi svolgeranno gli esami strumentali per accertare la guarigione. In caso di buone notizie, i due si alleneranno con il gruppo e partiranno con il resto della squadra per Amsterdam.