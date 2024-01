Infortunati Lazio, qual è la situazione? Sarri svela tutto su Patric, Castellanos e Zaccagni

Infortunati Lazio, qual è la situazione in casa biancoceleste? Mister Sarri fa così il punto della situazione

Maurizio Sarri, in conferenza, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati di casa Lazio.

INFORTUNATI – «Patric ha un vecchio malanno alla spalla che si è riacutizzato, ma è solo una problematica tendinea e non ossea. Si spera sia una cosa breve. Castellanos ha una piccola lesione, speriamo di recuperarlo in 10 giorni ma è più probabile per il rientro in campionato. Isaksen non aveva nulla. Ci preoccupa la situazione di Zaccagni che ha il piede gonfissimo e gioca con antidolorifici. Vediamo di recuperare almeno lui per la Supercoppa».

