Infortunati Lazio, si svuota pian piano l’infermeria: solo due gli indisponibili

Infortunati Lazio, l’infermeria biancoceleste si svuota pian piano: due gli indisponibili in vista del match contro il Milan

Giorno di gara per la Lazio, che questa sera ospita il Milan nella giornata numero 27 di questo campionato. Un match che vedrà Sarri avere maggiori scelte a disposizione, anche se non tutte al massimo della forma.

Sono infatti solamente due gli indisponibili, ossia Patric e Rovella, che non sono riusciti a recuperare in tempo per la sfida contro i rossoneri. Tempi di recupero ancora indefiniti per i due, ormai fuori da settimane.