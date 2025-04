Infortunati Lazio, ancora dubbi su Castellanos: ecco quando può rientrare l’attaccante

Condividi via email

Bisogna ancora capire quali sono le condizioni fisiche del Taty Castellanos, che dovrà ancora attendere per fare il suo rientro in campo

E’ solo questione di ora prima che il big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio prenda il via, in una sfida in cui entrambe le squadre dovranno cercare di riscattare i passi falsi delle ultime uscite.

In casa Lazio una delle situazione che si sta monitorando costantemente è quella legata alle condizioni degli infortunati, con il nome di Castellanos che è quello che più degli altri tiene in apprensione i tifosi. Stando a come riportato nella versione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante argentino dovrebbe tornare a disposizione dal derby contro la Roma, dove potrbbe tornare a fare coppia con Dia.