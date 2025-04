Infortunati Atalanta, Retegui in dubbio per il Lecce: le condizioni del giocatore

Condividi via email

In casa Atalanta preoccupano le condizioni fisiche di Mateo Retegui, che rischia di saltare il prossimo match contro il Lecce

Brutte notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che contro il Lecce rischia di dover rinunciare a Mateo Retegui.

Stando a quanto riportato da TMW infatti, l’attaccante della Dea dovrà essere sottoposto a nuovi esami strumentali nelle prossime ore per un affaticamento al flessore destro e la sua presenza per la sfida contro i pugliesi è in forte dubbio.