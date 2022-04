Infermeria Lazio, Sarri spera di recuperare Pedro: le ultime

In vista della partita contro lo Spezia, l’allenatore della Lazio Sarri spera di recuperare Pedro

Zaccagni e Felipe Anderson si stanno disimpegnando bene sulle fasce, ma Maurizio Sarri ha bisogno anche di ricambi per farli rifiatare e dare anche una spinta in più a partita in corso. In quest’ottica sta mancando Pedro, infortunato da circa due settimane per un problema al polpaccio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della partita contro lo Spezia del prossimo weekend spera di recuperare lo spagnolo. Maggiori novità ci saranno già nel corso dell’allenamento di oggi pomeriggio.