 Arbitro Lazio Cagliari: Colombo dirigerà la sfida della 10a giornata di Serie A
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Arbitro Lazio Cagliari: Colombo dirigerà la sfida della 10a giornata di Serie A

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Published 4 ore fa il 30 Ottobre 2026
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Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Lazio Cagliari: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara dell’Olimpico valida per il 10° turno del campionato

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la 10a giornata del campionato di Serie A 2026/27! A dirigere Lazio Cagliari sarà il sig. Andrea Colombo della sezione di Como. Ve la riportiamo di seguito:

LAZIO – CAGLIARI     h. 15.00

COLOMBO

PALERMO – MASTRODONATO

IV:     FELICIANI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      DIONISI

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