Arbitro Lazio Cagliari: Colombo dirigerà la sfida della 10a giornata di Serie A

Arbitro Lazio Cagliari: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara dell’Olimpico valida per il 10° turno del campionato
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la 10a giornata del campionato di Serie A 2026/27! A dirigere Lazio Cagliari sarà il sig. Andrea Colombo della sezione di Como. Ve la riportiamo di seguito:
LAZIO – CAGLIARI h. 15.00
COLOMBO
PALERMO – MASTRODONATO
IV: FELICIANI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DIONISI
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