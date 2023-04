Incidente Immobile: quali partite salterà l’attaccante della Lazio

Ciro Immobile, a causa dell’incidente automobilistico di ieri, salterà sicuramente le gare con Torino e Inter: i dettagli

Non c’è pace per Ciro Immobile in questa stagione. Un’annata tormentata dai problemi muscolari e ora dal terribile incidente di ieri mattina. Come riferito dal Corriere dello Sport, sull’attaccante della Lazio ci sono prognosi contrastanti: dalle due partite saltate (Torino e Inter) al mese out.

Una grossa tegola per Sarri che rischia di non avere Ciro per il decisivo rush finale di campionato con il chiaro obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.