Incidente Immobile, un testimone: «Ecco come è andata»

Ciro Immobile è stato vittima di un bruttissimo incidente stradale in mattinata: un testimone racconta come è andata la vicenda

Intervenuto ai microfoni di Agtw, un testimone ha raccontato la dinamica dell’incidente che in mattinata ha visto protagonista Ciro Immobile, attaccante della Lazio:

«Io ero fermo al semaforo perché il mio era rosso. Ho visto la macchina che arrivava e andava addosso al tram. Se era rosso? Dicono che lì è un altro semaforo, non ho capito molto. C’era la macchina di Immobile che arrivava dalla mia destra e il tram che attraversava la strada. Dicono che il tram ha un semaforo diverso. Il conducente del tram l’ho visto per terra, ha rimbalzato per la cabina. Nel tram c’era gente».