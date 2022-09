Sarri, si attende l’esito dell’inchiesta: i possibili scenari

C’è attesa per l’esito dell’inchiesta sulle parole dette da Maurizio Sarri nel post partita di Lazio Napoli

Come spiegato da Il Tempo, il tecnico dei biancocelesti, stando all’articolo 23 del Codice di Giustizia sportiva, rischierebbe il deferimento e una conseguente breve squalifica. A meno che non si decida di patteggiare, il che porterebbe a una multa parecchio salata per il mister dei capitolini.