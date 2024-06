Impallomeni: «Zaccagni NON partirà dal 1′. Ecco cosa serve per battere la Svizzera». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato, tra le altre cose, dell’esterno della Lazio Mattia Zaccagni. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «In un campionato così breve devi premiare anche i bioritmi. Zaccagni ti ha risolto la partita, dovrebbe essere sensibile un allenatore a questo. Magari ci provi ma non credo che lo farà partire dal 1′. Per me serve un po’ più di coraggio, come atteggiamento, proprio come visto all’inizio contro l’Albania. Vedo invece un po’ di paura».