Impallomeni: «Mancini non è un mago, ha affrontato l'Inghilterra...»

Impallomeni, l’ex calciatore e giornalista commenta la partita di ieri della Nazionale di Mancini persa contro l’Inghilterra

Alla luce di quanto accaduto ieri al Maradona, Impallomeni prova ad analizzare il match della Nazionale di Mancini contro l’Inghilterra ai microfoni di TMW

MANCINI NON E’ UN MAGO – Al netto di tutto, avevo dei dubbi su fatto che tre giocatori su quattro hanno giocato col sistema a tre. Il centrocampo ha deluso poi. Il primo tempo brutto e davanti non avevi empatie. Pellegrini sull’out ci può giocare ma non è ideale. Retegui ha avuto tre palle e un gol, quindi bene, anche perché non conosceva nessuno.

Mancini non è mago Merlino, ha affrontato l’Inghilterra con 4-5 giocatori che non si conoscono e devono fare dei movimenti che non sanno fare. Ci sono situazioni tattiche che ci hanno limitato. Anche perché nel secondo tempo l’Inghilterra sembrava un topolino. Davanti non la prendevamo mai e non tiravamo mai in porta.

Mancini dice stradominato? Ma cosa!? È una sconfitta che ti apre gli occhi. Adesso devi guardare da vicino la Macedonia del Nord. Il lavoro di Mancini è difficile ma non si deve sentire attaccato se qualcuno muove delle critiche per il primo tempo. Di sicuro la partita è stata deludente come approccio