Hanno Detto
Impallomeni: «Nella Lazio c’è un caos giornaliero! La colpa è di tutti, le scelte di Sarri…»
Stefano Impallomeni ha analizzato la situazione della Lazio tra caos interno, scelte di Maurizio Sarri e responsabilità varie: le sue dichiarazioni
Il momento attraversato dalla Lazio continua a far discutere, dentro e fuori dal campo. Il pareggio a reti bianche maturato al Via del Mare contro il Lecce ha lasciato strascichi evidenti. A fare il punto sulla situazione è stato Stefano Impallomeni, intervenuto in collegamento a TMW Radio, con parole molto dirette sul clima che si respira in casa biancoceleste.
Lazio, le parole di Impallomeni sulle responsabilità
Entrando nel merito, Impallomeni ha distribuito le responsabilità in maniera netta, senza assolvere nessuno. Le sue parole:
«C’è un casino incredibile, ma mi chiedo: la Lazio come gioca? Alla fine ognuno deve fare il suo lavoro, anche in questo caos, sia il tecnico che i giocatori. E’ colpa di tutti se la situazione è questa. Parliamo di campo, che scelte sta facendo Sarri, al di là di tutto questo? Lì è un caos giornaliero, ma si deve giocare. Si parla tutto il giorno di altro ma si deve pensare al campo».
Parole forti che chiamano in causa sia la squadra sia l’allenatore Maurizio Sarri, invitato implicitamente a ritrovare il controllo tecnico in un contesto reso complicato da fattori esterni.
Lazio, tra campo e ambiente serve una svolta
Il messaggio lanciato da Impallomeni è chiaro: la Lazio non può permettersi di restare intrappolata nel caos. Serve una reazione concreta, a partire dal campo, unico luogo in cui si possono dare risposte credibili. Le difficoltà ambientali esistono, ma non possono diventare un alibi costante.
