Impallomeni: «Immobile non convocato? Spalletti ha fatto bene, vi dico perchè» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha commentato la scelta di Luciano Spalletti nel non convocare il bomber della Lazio, Ciro Immobile.

«Ha fatto bene a non convocarlo, non è in uno stato ottimale ancora. Forse non voleva chiamarlo per poi non farlo giocare. Sarebbe stato un problema mediatico in più»