Impallomeni: «Immobile? Per Sarri è un problema. Castellanos…»

Non ha dubbi Stefano Impallomeni, il giornalista ha commentato le prestazioni della Lazio di Sarri e le difficoltà di Ciro Immobile

Sembra sicuro Stefano Impallomeni, per Maurizio Sarri Ciro Immobile è diventato un problema. Ecco cosa ha detto il giornalista a TMW sulla Lazio ed il suo capitano.

LAZIO-FEYENOORD – «Il Feyenoord è la migliore delle quattro, questa è la prima cosa. Questa partita ha detto che il Feyenoord è molto forte e ha dominato. La Lazio ha scoperto una squadra diversa che ha saputo migliorarsi»..

IMMOBILE – «Detto questo Immobile sta diventando un problema, perché Sarri dice che non può far giocare sempre Castellanos perché rischia di non recuperare Immobile. nvece no, l’allenatore deve fare gli interessi generali, deve avere il coraggio di non mediare e uscire fuori. La squadra ha mandato un messaggio: piena solidarietà al capitano, ma Castellanos deve giocare. Sarri è in difficoltà, è una scelta che può portarti ad approcci sbagliati e a questi problemi. Immobile è il capitano, un giocatore importante per la storia recente della Lazio, Sarri deve avere il coraggio di fare una scelta momentanea».