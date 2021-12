Immobile in dubbio contro il Venezia? Ecco le condizioni dell’attaccante

Ciro Immobile non si allena da mercoledì, la sua presenza nel match contro il Venezia resta in forte dubbio

Presenza a rischio? In casa Lazio tiene banco il dibattito sulle conizioni di Ciro Immobile. Tra due giorni i biancocelest saranno impegnati nel nell’ultimo match del 2021 contro il Venezia e la presenza del proprio capitano è più che a rischio.

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport infatti la Lazio si ritroverà oggi a Formello e non è detto che si alleni. Sempre da Formello la versione rimbalzata informalmente fanno sapere che gastrointerite, febbre e diarrea l’hanno debilitato e che l’attaccante è stato sottoposto a due tamponi che hanno dato esito negativo. Nessuno vuole fare previsioni. Sarri saprà se lo avrà a disposizione o meno a Venezia nelle prossime 48 ore. Immaginarlo in campo senza allenamenti è difficile per quanto lui abbia abituato tutti a ritorni miracolosi