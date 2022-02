Immobile, ci sarà con l’Udinese? Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno stato influenzale ha messo ko Ciro Immobile, che non ci sarà nel match di oggi contro il Porto: ce la farà con l’Udinese?

Uno stato influenzale ha messo ko Ciro Immobile, che non ci sarà nel match di oggi contro il Porto: E sarà corsa contro il tempo per riuscire a recuperare per il match con l’Udinese di domenica sera.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il bomber sarebbe voluto con il resto dei compagni, ma la febbre alta ha portato a scegliere la via della prudenza. Ora le sue condizioni saranno valutate e si spera che il tutto possa migliorare nel giro di 48 ore.