Immobile, turno di campionato amaro per l’ex Lazio: il Besiktas vede la vetta lontana a causa del pari

Immobile, turno amarissimo di campionato per l’ex biancoceleste il quale non va oltre il pari con il suo Besiktas e vede la vetta lontana

Se per la Lazio il turno di campionato è stato deludente e amaro a causa della sconfitta con il Parma, non è stato certamente altrettanto meglio per il Besiktas dell’ex biancoceleste Immobile. I turchi non vanno oltre il pari contro l’Hatayspor di una conoscenza attuale delle aquile ossia Dele Bashiru, e nonostante la rete di Immobile la formazione ospite riesce a trovare il gol del definitivo 1-1 che causa la vetta che si allontana