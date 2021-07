Immobile, Toni: «Solita generosità, ma oggi non mi è piaciuto»

Luca Toni, ex attaccante della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, parlando della prestazione di Ciro Immobile

Una prestazione di grandissima generosità e di grande aiuto ai compagni, ma anche molto imprecisa. Questo è il pensiero di Luca Toni sulla gara giocata ieri sera da Ciro Immobile contro il Belgio: l’ex attaccante è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, dove ha analizzato la vittoria dell’Italia ai quarti di finale dell’Europeo. Ecco le sue dichiarazioni.

«Consueta generosità, ma troppe imprecisioni. Immobile aveva poca profondità e non è stato servito bene. Ma oggi non mi è piaciuto molto come prestazione. Nel 4-3-3, se non c’è un centravanti di peso, lo stesso centravanti fa fatica. È la stessa cosa che succede anche nella Spagna. Ciro ci ha abituato bene nelle partite precedenti, poteva far di più, da lui ci si aspetta sempre tanto. Credo che oggi abbia fatto più difficoltà a giocare per la squadra».