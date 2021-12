Immobile negativo, svolte le visite mediche in Paideia. Ora allenamenti extra

Immobile è negativo ed oggi tonerà ad allenarsi coi compagni, in mattinata ha svolto le visite di idoneità in Paideia

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 – Ciro si è già recato in Paideia per le visite d’idoneità, dopo il tampone negativo. Ora che anche quest’ultimo passaggio è compiuto, può tornare in campo coi compagni per preparare il girone di ritorno.

Immobile negativo. Finalmente la Lazio può riabbracciare il suo capitano, dopo l’isolamento. Ciro non si allena a Formello dal 15 dicembre, saltando così gli appuntamenti contro Genoa e Venezia: ora punto tutto sulla gara contro l’Empoli. Come riporta il Corriere dello Sport, per recuperare il tempo perso, l’attaccante si allenerà con qualche seduta in più: per lui è fissato un allenamento anche domani, nel pomeriggio, mentre la squadra saràimpegnata solo la mattina.