Immobile furioso, il retroscena sulla doppia chiamata di Spalletti: spunta il numero di gol per andare all’Europeo

Immobile non ha preso per nulla bene la mancata convocazione di Spalletti in Nazionale: spunta la doppia chiamata del CT

Ciro Immobile, bomber e capitano della Lazio, non ha preso nel migliore dei modi la mancata convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti per le gare contro Macedonia e Ucraina.

Come riferisce Il Messaggero, il CT lo ha chiamato due volte: una per complimentarsi dopo la rete al Feyenoord in Champions League e la seconda venerdì per informarlo della mancata convocazione. Gesto apprezzato dall’attaccante ma digerito a fatica. Ci saranno a questo punto altre due convocazioni prima della lista definitiva per l’Europeo (se l’Italia si qualificherà). Un bottino di 12-15 gol potrebbe convincere Spalletti ad inserire Ciro nel parco attaccanti della spedizione azzurra.