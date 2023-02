Immobile si sblocca: ora Ciro insegue l’ennesimo record

Ciro Immobile si è finalmente sbloccato contro il Cluj dopo 6 gare di digiuno: ora l’attaccante insegue un altro importante record

Un gol da favola per scacciare il momento buio. Contro il Cluj, giovedì in Conference League, Ciro Immobile è tornato a fare quello che gli riesce meglio: timbrare il cartellino dopo un digiuno di 6 partite.

Con la rete alla squadra di Petrescu, come riporta Il Messaggero, Immobile è salito a quota 191 reti in maglia biancoceleste. L’obiettivo di Ciro ora è chiaro: raggiungere quota 200 gol sia con la maglia della Lazio (gliene mancano 9) sia in Serie A (è a quota 189, a -1 da Hamrin). La sfida di domani contro la Salernitana sarà la prima occasione per incrementare il bottino.