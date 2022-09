Immobile sfida il “suo” Napoli: Ciro a caccia di nuovi record

Nella serata in cui Immobile riceverà il premio Paolo Rossi, il bomber cercherà di rimpinguare il proprio bottino contro il Napoli

Quella di stasera sarà una serata speciale per Ciro Immobile. Come riporta il Corriere dello Sport, che conferma le anticipazioni di ieri, il bomber riceverà questa sera il premio Paolo Rossi per la vittoria della classifica cannonieri della scorsa stagione.

Immobile, 184 gol con la Lazio, vuole migliorare il suo bottino proprio contro il Napoli. Sono 7 le reti messe a segno finora contro i partenopei. Nelle ultime due sfide è rimasto a secco. Il numero 17 è uno dei 10 giocatori in grado di segnare 150 gol nei cinque top campionati europei. Inoltre ha messo a segno almeno 61 reti in più rispetto a ogni altro giocatore che, nello stesso lasso di tempo, ha messo piede in Serie A. Dal 2016 infine è riuscito a segnare almeno 20 gol in campionato in cinque annate diverse: solo Lewandowski ha fatto meglio di lui (sei stagioni). L’uomo dei record non intende fermarsi.