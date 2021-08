Immobile punta a essere sempre più Re: obiettivo Nordahl

Ciro Immobile è pronto per vivere una grande stagione da protagonista: ecco l’obiettivo dell’attaccante della Lazio

Oggi è il giorno dell’inizio. La Lazio sfiderà l’Empoli e darà il via al suo campionato. Tra i più attesi non può non esserci Ciro Immobile. Il cambio in panchina non cambia la storia: i biancocelesti si aggrappano ai suoi gol.

L’attaccante, insieme a Cristiano Ronaldo, visto l’addio di Lukaku e quello molto probabilmente di Vlahovic, è uno dei favoriti per il titolo di capocannoniere. Occhi puntati anche su Osimhen e Lautaro. Il centravanti biancoceleste, come riporta Il Corriere dello Sport, ha già trionfato tre volte ed ha in testa solo un obiettivo. ossia quello di raggiungere Nordahl, che ha vinto il titolo in 5 occasioni. Ed è quindi necessario partire bene già da oggi.