Immobile dosato da Sarri: titolare con Cluj. Ma è già previsto il cambio… L’attaccante non sarà spremuto in Conference

Come riportato da Il Messaggero questa sera Ciro Immobile sarà in campo per un’ora circa, con Zaccagni (squalificato poi a Salerno)e Felipe Anderson in vantaggio su Cancellieri e Pedro.

Il centravanti biancoceleste partirà titolare ma è destinato a sedersi in panchina nella prima metà della ripresa.