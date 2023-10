Immobile leader della Lazio: spunta il patto con Sarri dopo il Milan

Ciro Immobile sempre più leader della Lazio: spunta il patto con Sarri dopo la sconfitta con il Milan. Cosa è successo a Formello

Ciro Immobile sempre più al centro della Lazio. Il capitano biancoceleste, due gol in questo avvio di stagione, è il primo a voler invertire la rotta di una stagione che era nata sotto ben altre aspettative.

Il Messaggero oggi in edicola riporta un interessante retroscena: lunedì a Formello, dopo la sconfitta contro il Milan, Immobile è arrivato per primo al centro di allenamento incontrandosi con Sarri nel suo ufficio. Tra i due è nato una sorta di patto: rialzare la Lazio diventa l’obiettivo da non fallire.