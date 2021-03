Immobile sogna il ritorno al gol e il record. Nel mirino c’è Signori

Ciro Immobile vuole tornare a segnare e a trascinare la Lazio. Un gol significherebbe inoltre un record: ecco perché

Ciro Immobile sogna il ritorno al gol dopo aver ricevuto la Scarpa d’Oro. Il numero 17 biancoceleste non va in rete da quattro turni: in queste quattro sfide, ben 3 ko. Dopo aver ricevuto il premio, l’attaccante vuole tornare a segnare e a trascinare la Lazio.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Immobile ha anche un primato da inseguire: solo Beppe Signori, nella storia biancoceleste, è riuscito a raggiungere almeno 15 reti per cinque campionati di fila, dal 1992 al 1997. Ciro ci è riuscito in quattro stagioni: in quella in corso è fermo a 14. Gli manca solo un gol, dunque, per raggiungere Signori.