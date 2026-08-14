L’addio di Immobile: «Ho preso una decisione difficile, ma voglio stare vicino alla mia famiglia»

Ciro Immobile, ex bandiera biancoceleste, ha dato l’addio al calcio giocato! Ha motivo la sua decisione in un video

Un’era del calcio italiano si chiude ufficialmente: Ciro Immobile ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e salutare definitivamente il terreno di gioco. L’annuncio è giunto direttamente dai canali social del Paris FC, club con il quale l’attaccante campano ha disputato l’ultimo tratto della sua gloriosa carriera. Attraverso un post su Instagram, la società parigina ha voluto rendere omaggio al bomber azzurro con parole di stima e gratitudine: «Grazie per la tua carriera eccezionale, Ciro Immobile. Sei una leggenda».

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Le parole toccanti di Ciro Immobile nel video social

Il momento più toccante del congedo è stato condiviso dal club francese tramite le proprie storie Instagram, che hanno ripreso l’ultimo discorso pronunciato dall’attaccante nello spogliatoio. L’ex capitano della Lazio si è rivolto con profonda commozione alla squadra e allo staff:

«Per me è davvero emozionante, perché questo viaggio incredibile ha fatto parte della mia vita. Amo davvero questo lavoro, con tutto il cuore. Ma voglio essere onesto con me stesso e con voi: la situazione attuale non rende questa decisione facile, perché siete fantastici e una grande famiglia. Ho un ottimo rapporto con tutti — con il club, con i giocatori, con il nuovo allenatore, con lo staff e davvero con ogni singola persona qui. Ma per me adesso è arrivato il momento di fare un passo indietro. Voglio stare con la mia famiglia, sostenerla ed esserci per loro come loro ci sono sempre stati per me. Auguro a tutti voi solo il meglio per la prossima stagione. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto».

La priorità familiare nella scelta di Ciro Immobile

Nelle sue parole traspare la consapevolezza di una decisione sofferta ma matura. La volontà di riavvicinarsi ai propri cari ha prevalso sulle esigenze del calcio giocato, spingendo Ciro Immobile a dare la priorità agli affetti dopo anni vissuti ad altissimi livelli e ritmi frenetici tra i vari campionati europei.

L’eredità sportiva lasciata da Ciro Immobile

Con l’addio dell’ex capitano della Lazio e campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale italiana, il mondo del pallone perde un goleador straordinario. Capocannoniere per quattro volte in Serie A e vincitore della Scarpa d’Oro nel 2020, Ciro Immobile lascia un ricordo indelebile nei cuori dei tifosi per la sua straordinaria vena realizzativa e per le qualità umane dimostrate dentro e fuori dal campo.