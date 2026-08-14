I tifosi della Lazio si fanno sentire: tutto esaurito il settore ospiti al Dall’Ara per la sfida di campionato col Bologna

Grande risposta dei tifosi della Lazio per la prima giornata di campionato: il dato sull’esodo in trasferta in vista della partita contro i felsinei

La Lazio potrà contare su una spinta importante anche lontano dall’Olimpico. In vista della trasferta contro il Bologna, in programma il 24 agosto per la prima giornata di campionato, il settore ospiti dello stadio Dall’Ara è già completamente esaurito.

Sono stati infatti polverizzati in pochissimo tempo tutti i 2.480 biglietti messi a disposizione dei sostenitori biancocelesti, a conferma della grande voglia dei tifosi di seguire la squadra in trasferta e confermare quanto scritto nei comunicati di voler seguire con passione e amore la squadra di Sarri al di fuori dell’Olimpico.

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Richiesta superiore alla disponibilità

La domanda è stata nettamente superiore alla capienza prevista per il settore riservato alla tifoseria laziale in quanto molti sostenitori sono rimasti in coda senza riuscire a completare l’acquisto del proprio posto.

Al Dall’Ara sarà dunque presente un settore ospiti completamente pieno. I 2.480 tifosi della Lazio accompagneranno la squadra in quello che rappresenterà il primo appuntamento di campionato della nuova stagione con una nuova guida tecnica e con una squadra molto diversa da quella di giugno.