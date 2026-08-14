Calciomercato
Frattesi pronto per il trasferimento alla Lazio, si sblocca la trattativa con l’Inter per il grande colpo!
Frattesi ha ricevuto l’autorizzazione per raggiungere la Capitale e completare il trasferimento! Ecco cosa filtra sul futuro del centrocampistaa
La Lazio è sempre più vicina a Davide Frattesi. La grande novità arriva da Fabrizio Romano, che su X ha riferito come il centrocampista abbia ricevuto l’autorizzazione per viaggiare verso Roma e completare il trasferimento dall’Inter al club biancoceleste. Un’accelerazione importante, accompagnata soprattutto da condizioni economiche differenti rispetto a quelle circolate in precedenza.
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Che cosa prevede l’accordo con i nerazzurri
Cambiano soprattutto i dettagli dell’accordo tra Lazio e Inter in quanto questa nuova intesa prevederebbe un prestito oneroso da 5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 10 milioni.
Il punto fondamentale è che il riscatto non sarà obbligatorio: la Lazio potrà dunque decidere successivamente se acquistare definitivamente il classe 1999 ex Sassuolo e reduce da anni altalenanti in maglia nerazzurra.
La percentuale pattuita sulla futura rivendita
Nell’accordo sarebbe inoltre presente una percentuale molto importante sulla futura cessione. L’Inter conserverebbe infatti il 50% sulla futura rivendita di Frattesi.
Una formula che consente alla Lazio di contenere l’investimento iniziale e ai nerazzurri di mantenere un forte interesse economico sul futuro del centrocampista. Con l’autorizzazione al viaggio già arrivata, l’operazione entra adesso nella sua fase conclusiva.
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