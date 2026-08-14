Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio! Il comunicato del club

Adesso è ufficiale: Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio! Arriva il comunicato ufficiale del club

Il mercato biancoceleste regala un botto improvviso e di altissimo livello. La Lazio ha messo a segno l’acquisto di Davide Frattesi, superando una fitta concorrenza e una serie di ostacoli burocratici per regalare al tecnico Gennaro Gattuso un rinforzo di primissimo ordine per il centrocampo.

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I dettagli dell’operazione Davide Frattesi

L’ingaggio del centrocampista è stato ufficializzato direttamente dalla società capitolina attraverso una nota sui propri canali. Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal club biancoceleste:

«La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Frattesi dall’ F.C. Internazionale». Un’operazione in prestito con riscatto che permette ai capitolini di assicurarsi un profilo di livello internazionale a condizioni favorevoli.

Cosa porta Frattesi nello scacchiere di Gattuso

L’arrivo dell’ex giocatore dell’Inter garantisce alla rosa di Gattuso un mix fondamentale di dinamismo, tempi di inserimento e vizio del gol. In un reparto che necessitava di nuova linfa, la presenza del centrocampista consentirà un salto di qualità immediato per affrontare al meglio gli impegni stagionali.

La reazione dell’ambiente all’innesto di Davide Frattesi

Il colpo a sorpresa ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria laziale. La dirigenza ha dimostrato grande determinazione nel chiudere una trattativa complessa, confermando l’ambizione di voler competere ai vertici del campionato con un organico sempre più completo.