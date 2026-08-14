Cucchi: «Sono molto contento dell’arrivo di Frattesi. Ma non per questo sono “lotitiano”»

Riccardo Cucchi ha commentato sui social l’arrivo di Davide Frattesi dall’Inter dopo le peripezie emerse oggi. Le parole

Il calciomercato della Lazio si accende all’improvviso con un innesto di assoluto spessore. La società biancoceleste ha regalato al tecnico Gennaro Gattuso un rinforzo di altissimo profilo, superando una concorrenza agguerrita per assicurarsi le prestazioni del centrocampista azzurro.

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L’arrivo di Frattesi alla corte di Gattuso

L’operazione che ha portato Davide Frattesi nella Capitale rappresenta un vero e proprio capolavoro strategico della dirigenza. Dopo una trattativa complessa e ricca di ostacoli, il club è riuscito a chiudere l’accordo, garantendo all’allenatore un calciatore ideale per intensità, tempi d’inserimento e vizio del gol. L’acquisto alza notevolmente l’asticella delle ambizioni biancocelesti per la stagione.

La reazione di Riccardo Cucchi all’ingaggio di Davide Frattesi

L’arrivo del centrocampista ha scatenato grande entusiasmo nell’ambiente, trovando il favore di volti noti del giornalismo e della tifoseria. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, Riccardo Cucchi ha espresso il proprio gradimento per l’operazione, cogliendo l’occasione per fare una precisazione di carattere identitario.

Il messaggio social e il dibattito su Davide Frattesi

«Sono molto contento dell’ arrivo di Frattesi. Ma non per questo sono “lotitiano”. È ora di uscire da questo insopportabile “loop”. Forza Lazio!». Con questo commento incisivo, il giornalista ha voluto ribadire come l’apprezzamento per l’acquisto dell’ex Inter prescinda dalle divisioni interne e dalle etichette societarie. Un invito chiaro a compattare l’ambiente e a sostenere la squadra per il bene esclusivo dei colori biancocelesti.