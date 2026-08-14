Frattesi, c’è ottimismo tra Lazio e Inter: le soluzioni sul tavolo

Frattesi, filtra ottimismo sulla trattativa tra Lazio e Inter al lavoro dopo il blocco deciso dalla Lega Serie A

La giornata che doveva essere quella decisiva per il passaggio di Davide Frattesi dall’Inter alla Lazio si è improvvisamente trasformata in un rebus finanziario. Il centrocampista italiano era pronto a partire in mattinata alla volta della Capitale per sostenere i test medici di rito, ma l’operazione ha subito un brusco congelamento a causa di problemi legati agli indici economici del club biancoceleste.

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Il cavillo normativo che frena l’affare Davide Frattesi

A fare chiarezza sulla natura dell’intoppo è stato il portale Gianlucadimarzio.com, specificando che il blocco non è dipeso da un no della Lega Serie A, bensì da un automatismo normativo. La criticità riguarda l’indice di liquidità necessario per garantire l’obbligo di riscatto, la formula pattuita tra i due club per la cessione. Non trattandosi di un semplice ritardo burocratico, il meccanismo federale ha stoppato l’iter in attesa che vengano soddisfatti i paletti finanziari previsti dalle norme.

Le possibili soluzioni economiche per sbloccare Davide Frattesi

Per superare l’ostacolo e permettere al centrocampista di vestire la maglia biancoceleste esistono diverse strade. Una delle opzioni teoriche sarebbe la modifica della formula contrattuale, eliminando l’obbligo di riscatto, anche se i due club non intendono ridiscutere gli accordi già presi. Le vie più concrete restano un intervento diretto da parte della proprietà capitolina guidata da Claudio Lotito oppure una cessione in uscita, operazione che libererebbe immediatamente il corrispettivo economico necessario per rientrare nei parametri e far partire il giocatore.

Le ultime novità di Matteo Moretto sull’arrivo di Davide Frattesi

Nonostante lo slittamento della partenza e delle visite mediche del calciatore, filtra comunque grande fiducia per una rapida risoluzione. Come evidenziato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su X, le parti stanno lavorando alacremente e con ottimismo dopo il rallentamento di questa mattina. L’aspettativa è che la trattativa per Davide Frattesi possa sbloccarsi definitivamente già nel giro di poche ore, consentendo al centrocampista di raggiungere finalmente Roma.