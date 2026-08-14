Icardi Lazio, si lavora al possibile colpo: resta da sciogliere il nodo ingaggio

Icardi Lazio, si lavora al possibile colpo ma gli ostacoli non mancano a partire dal nodo ingaggio dell’attaccante

Il sessione estiva entra nel suo momento più caldo e decisivo: in casa biancoceleste il mercato è finalmente entrato nel vivo. Il tecnico Gennaro Gattuso chiede a gran voce una prima punta di ruolo ormai da diverse settimane; i profili valutati sul taccuino della dirigenza sono molteplici, ma il vero grande sogno capace di accendere l’entusiasmo della piazza porta il nome di Mauro Icardi.

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La pista Icardi per l’attacco della Lazio

Il club capitolino ha mosso i primi passi concreti muovendosi nell’ombra per esplorare la fattibilità dell’operazione. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe chiesto informazioni ufficiali per Mauro Icardi senza ricevere una porta sbarrata, ma nemmeno un sì definitivo. L’attaccante argentino si sta prendendo tutto il tempo necessario per ponderare la scelta migliore per il prosieguo della carriera. Dopo aver rispedito al mittente la proposta dei greci dell’Olympiakos, l’entourage del calciatore sta vagliando diverse opzioni internazionali. Sebbene si registrino sondaggi da mercati ricchi come Arabia Saudita, Qatar, Brasile, Argentina e Messico, la pista che porterebbe l’argentino a vestire la maglia biancoceleste resta viva e affascinante.

Gli ostacoli per il colpo

Nonostante il forte interesse, la strada che conduce alla fumata bianca presenta delle salite non indifferenti, prima fra tutte la questione legata all’ingaggio. Per rientrare nei rigidi parametri finanziari stabiliti dal club laziale, il centravanti ex Inter e PSG dovrebbe accettare una sostanziale riduzione del proprio stipendio. La suggestione di vedere Icardi all’Olimpico va dunque trattata con grande cautela: si tratta di un classico colpo di fine mercato che potrà concretizzarsi unicamente se tutti i tasselli del mosaico andranno al posto giusto negli ultimi giorni di trattative.

Telefonata virale: Lotito non smentisce l’arrivo di Icardi

Ad alimentare ulteriormente i sogni dei sostenitori laziale ci ha pensato lo stesso presidente Claudio Lotito, protagonista di un fuoriprogramma diventato immediatamente virale sui social network. Durante una telefonata con un tifoso, il patron biancoceleste ha prima confermato l’operazione conclusa per Davide Frattesi e poi, quando gli è stata rivolta una domanda esplicita sulla veridicità della trattativa per Mauro Icardi, non ha smentito l’indiscrezione. Si è limitato a un emblematico “Sta’ bono… zitto”, prima di riagganciare la chiamata, lasciando aperto più di uno spiraglio per un finale di mercato da fuochi d’artificio.