Immobile, possibile panchina al derby? La situazione

Obiettivo panchina al derby: Ciro Immobile prova a recuperare per la stracittadina di domenica con la Roma: la situazione

Obiettivo panchina al derby: questo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il pensiero di Ciro Immobile. L’attaccante dunque proverà a recuperare per la stracittadina di domenica con la Roma.

Gli esami di lunedì avrebbero dato segnali confortanti e i tempi potrebbero accorciarsi. La sua presenza nella sfida con la Roma sarebbe forse più un modo per stare vicino e caricare la squadra. Questo però potrebbe anche aumentare le chance di vederlo in campo nelle partita successive: con il Monza il 10 novembre, ma soprattutto in casa della Juve il 13. Ciro ha voglia di tornare in campo.