Immobile, un 2020 da incorniciare. Dopo la Scarpa D’Oro altri 4 premi

Ciro Immobile fa incetta di premi. Dalla Scarpa D’Oro al miglior attaccante AIC, per il bomber biancoceleste un 2020 da sogno

In attesa di tornare al gol, Ciro Immobile può sorridere ripensando ai traguardi raggiunti la scorsa stagione. Se la Scarpa D’Oro spicca per importanza e valenza, non sono da meno anche gli altri premi consegnati al bomber biancoceleste.

Secondo Il Messaggero, il centravanti può ora concentrarsi sui prossimi obiettivi, con la bacheca personale che si è arricchita del premio miglior attaccante e miglior marcatore al Gran Galà AIC, e del Premio Scopigno.