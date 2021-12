Lazio, Immobile è il Player of The Year – VIDEO

I tifosi hanno scelto e hanno deciso: è Immobile il Player of the Year del 2021: il risultato del sondaggio sui social

Forse di dubbi ce n’erano pochi, ma il duello in finale con Milinkovic non era poi così tanto scontato. Ciro Immobile è il Player of the Year della Lazio di questo 2021.

🌟 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 🌟

The winner is… 𝘾𝙄𝙍𝙊 𝙄𝙈𝙈𝙊𝘽𝙄𝙇𝙀 👑 pic.twitter.com/8cGYhMhHfT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 31, 2021

La società biancoceleste ha comunicato il risultato del sondaggio sui suoi canali social. Insomma, l’anno che sta per concludersi è stato nel segno di King Ciro.