Immobile out nel derby, retroscena: non voleva ascoltare i medici! Ecco cosa ha fatto ieri. Il capitano ha provato ad allenarsi col pallone a Formello

Come riporta Il Messaggero per il derby di domenica 19 marzo, il capitano della Lazio, Ciro Immobile, dovrà accomodarsi in panchina. La comunicazione dei medici non è stata delle più lieti per l’attaccante, che non ha preso benissimo il no ad entrare nemmeno per qualche minuto di gioco.

Ieri, Immobile, ha provato addirittura ad allenarsi da solo col pallone a Formello, dopo una leggera corsetta. Per fortuna però la risonanza di mercoledì ha certificato che è in via di guarigione dalla lesione alla coscia sinistra.