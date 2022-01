Immobile, obiettivo 100 gol. Ma con l'Empoli...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Immobile ora ha in mente l’obiettivo dei 100 gol allo stadio Olimpico. Ma c’è anche un tabù da sfatare: ecco i dettagli

Dopo l’assenza nelle ultime due partite del 2021, Ciro Immobile è pronto a tornare in campo e a caricarsi la Lazio sulle spalle.

TRAGUARDO – Il bomber biancoceleste, come sottolineato da Il Corriere della Sera, ora ha in mente un solo obiettivo: raggiungere i 100 gol allo stadio Olimpico. 75 in serie A, 8 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa, 13 in Europa: questi i numeri del numero 17 dei capitolini.

il buon Ciro però deve fare i conti con un tabù chiamato Empoli. L’ex Siviglia ha infatti realizzato due reti contro i toscani, ma fuori casa: un destro di controbalzo nel 2017, per avviare una rimonta da 0-1 a 2-1, e un rigore per il 3-1 biancoceleste che il 21 agosto ha aperto questo campionato.