Immobile: «Obiettivi? Faremo di tutto per tornare in Champions. E poi…»

Ciro Immobile, nel suo discorso durante la premiazione per la Scarpa d’oro 2019/20, annuncia i suoi propositi per la stagione in corso:

«Obiettivi? Dobbiamo riprenderci, stiamo giocando senza sosta da agosto, però sono orgoglioso di quel che ha fatto la squadra. Abbiamo raggiunto traguardi importanti, siamo una famiglia che va nella stessa direzione. Pensiamo a venerdì, guardiamo con fiducia a questa partita, faremo di tutto per tornare in Champions. Voglio poi a tutti i costi l’Europeo».