Immobile, non solo i gol contro il Benevento: nessuno corre come Re Ciro

Ciro Immobile, oltre ad aver messo a segno 2 gol e mezzo nel match di oggi, ha anche corso più di tutti, regalando la vittoria alla Lazio

La grande vittoria di oggi della Lazio porta soprattutto la sua firma. Ciro Immobile, infatti, ha messo a segno una doppietta, ha colpito un palo, ha propiziato un gol e ha fallito un calcio di rigore. Ciò che risalta, però, è anche la sua grandissima prestazione, fatta non solamente dai gol.

Infatti, come riportato da Lazio Page su Twitter, il centravanti biancoceleste nel match contro il Benevento ha corso più di tutti, percorrendo 12.257 km, circa 500 metri in più di tutti gli altri giocatori. Inoltre, il suo è stato lo scatto più veloce della partita: il numero 17 ha raggiunto i 33 km/h. Nessuno corre come Re Ciro!